Ministro do TCU cobra Guedes sobre auxílio emergencial e plano de emprego

Bruno Dantas, um dos nove ministros do Tribunal de Contas da União, cobrou publicamente o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta segunda-feira, 1º. “Hoje é a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. O que se espera é que já amanhã (2) a equipe econômica anuncie seu plano para o auxílio emergencial, redução do desemprego e manutenção da responsabilidade fiscal. Clareza nos textos, prazos e prioridades são esperados”, escreveu em uma rede social. Causou estranhamento. Primeiramente, porque o TCU não apita na formulação de políticas públicas. E, depois, porque ele é o provável sucessor de Ana Arraes na presidência do órgão.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter