Ministro diz que vai fazer Ferrogrão de um jeito ou de outro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, já está pensando nas formas de driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu o projeto do Ferrogrão por passar em área de floresta protegida e em cima de terras indígenas. Ele disse em entrevista à TC Rádio, que já tem outros planos, como construir a ferrovia dentro da faixa de domínio da BR-163 ou transformar o projeto em uma obra pública, para ser privatizada mais tarde. “O importante é que vamos fazer. Por um caminho ou por outro caminho, vamos fazer”. O valor estimado de investimentos na ferrovia é de 12 bilhões de reais e o empreendimento é visto como um divisor de águas para o escoamento da produção agrícola, que passaria a acontecer também pelo Norte do país. Mas o projeto enfrenta diversos obstáculos ambientais.