Ministério Público trava benefício fiscal a petróleo no Mato Grosso

O Ministério Público do Mato Grosso conseguiu suspender reunião do conselho deliberativo do programas de desenvolvimento do estado que iria definir alíquotas referentes a benefícios fiscais para estimular a produção de produtos do refino do petróleo e derivados do petróleo no estado. A promotora Ana Luiza Peterlini de Souza alega que as medidas vão contra os acordos climáticos assinados pelo Brasil e pela própria lei ambiental do estado, sem contar que a indústria de biocombustível, considerada como de energia renovável, sairia prejudicada. A indústria de biocombustíveis fez forte pressão para demover o governo estadual da medida. Mesmo institutos ambientais ligados ao governo eram contra o programa de benefícios fiscais.

A promotora ainda destacou que a secretaria de desenvolvimento econômico sequer soube citar os números de eventuais benefícios à economia estadual. Além disso, a medida beneficiaria apenas duas empresas, segundo a promotora. O MP determinou que o assunto não fosse deliberado e deu o prazo de dez dias para que o conselho apresente justificativas técnicas e a avaliação dos indicadores de resultado que aprovaram o programa de incentivos. O caso também está sendo investigado pela promotoria de defesa do meio ambiente de Cuiabá.