Ministério da Economia prepara guia de combate à corrupção

Está em gestação no Ministério da Economia um programa para centralizar as ações de combate à corrupção e estímulo de boas práticas dentro da pasta comandada pelo ministro Paulo Guedes. Batizado de Prevenir, o “Plano de Integridade” foi criado com o objetivo de promover medidas institucionais destinadas à prevenção, à detecção, ao acompanhamento e à remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. Segundo um documento interno, obtido pelo Radar Econômico, “o combate a essas práticas são primordiais para que o Ministério da Economia alcance seus objetivos em todos os níveis”.

O ministério deve apresentar em janeiro as diretrizes de integridade exigidas por parte de seus colaboradores. Em julho, a pasta prepara a divulgação interna de um guia para que os funcionários sejam orientados a como fazer as denúncias de irregularidades.

