Ministério da Economia amanhece em meio a turbilhão

A manhã desta terça-feira, 2, não está sendo fácil para os servidores que trabalham no Ministério da Economia. As declarações do ministro Paulo Guedes a um podcast — “em seis meses o Brasil pode virar uma Argentina” disse a Thiago Nigro, do Primocast — e uma matéria do jornal O Globo, indicando que há a possibilidade de alguém ligado ao governo ter praticado insider trading com ações da Petrobras, jogaram a pasta dentro de um turbilhão.

Soma-se a isso a publicação do decreto que aumenta impostos federais sobre os bancos para custear a redução da PIS e da Cofins sobre o diesel — medida tomada para acalmar os caminhoneiros — e também o crescente ceticismo em relação às contrapartidas fiscais presente na PEC Emergencial, que recriará o Auxílio Emergencial.

