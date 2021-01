Mineradora Nexa, da Votorantim, acelera investimento em projeto no MT

A mineradora Nexa Resources, ligada ao grupo Votorantim, anunciou que voltará a acelerar os investimentos para colocar em operação o projeto Aripuanã, uma mina de zinco localizada na cidade de mesmo nome, no noroeste do Mato Grosso, a cerca de 1.000 km de distância da capital Cuiabá. A previsão de capital que será injetado em 2021 é de 1,2 bilhão de reais. Todo o projeto deve consumir um volume financeiro de 2,9 bilhões de reais. Quando finalizada, a mina produzirá, anualmente, 70 mil toneladas de zinco, 24 mil toneladas de chumbo e 4 mil toneladas de cobre, gerando mais de 1.600 empregos.

Este ano, o total de investimentos da mineradora deve alcançar 2,4 bilhões de reais, se incluído na conta investimentos de “não-expansão”. Isso leva em consideração esforços para aumentar a sustentabilidade do negócios, além de aperfeiçoar índices de segurança e saúde. “Em resposta à Covid-19, em 2020 concentramos nossos esforços na preservação do caixa. Consequentemente, reduzimos temporariamente os investimentos de não-expansão, mantendo todos os investimentos essenciais para operar com segurança”, diz relatório assinado pela diretora de relações com investidores, Roberta Varella. “Em 2021, esperamos retomar nossos investimentos em sustentabilidade e HSE (saúde, segurança e meio ambiente, na sigla em inglês), semelhantes aos níveis pré-pandemia, a fim de continuar a construir um negócio sustentável de longo prazo.”

