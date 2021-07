Minas Gerais é campeão em crimes ambientais, mostra estudo

Um estudo sobre como anda o ESG das empresas feito pela Neoway, uma das maiores empresa de análise de dados e big data da América Latina, mostra que é no estado de Minas Gerais onde as empresas mais cometem crimes ambientais e estão no topo do ranking da lista suja do trabalho escravo. O estudo não detalha quais empresas estão no topo da lista, mas foi em Minas Gerais que aconteceram os dois rompimentos de barragem ligados à mineradora Vale e que deixaram um rastro de mortes e destruição ambiental.

Já o Rio Grande do Sul lidera como o estado em que o maior número de empresas estão com suas licenças ambientais irregulares. No país todo, são 37 mil empresas com licenças ambientais em situação irregular. Outro dado interessante do estudo é que o setor de varejo lidera o ranking tanto de licenciamento irregular, como de crimes ambientais.

+O que é ESG, a sigla que sacudiu os mercados