Microsoft reabre sede nos EUA para trabalho presencial

Depois de um ano fechada, a sede da Microsoft em Redmond, cidade no estado americano de Washington, começará a ser reaberta para o trabalho presencial de seus funcionários. A partir do dia 29 de março, a empresa começa a promover uma abertura suave, que representa o estágio 4, de 6, dos estágios da pandemia estabelecidos pela empresa. Dos estágios 1 a 3, o home office é obrigatório. No estágio 6, a Covid-19 não é mais considerada um risco significativo e vira um vírus endêmico, como a gripe sazonal. A decisão coincide com a vacinação em massa no país que já chegou a 22% da população.

A ideia é de que somente 20% dos funcionários possam voltar ao escritório, neste primeiro momento. “Em março do ano passado, enviei um e-mail para nossos funcionários em todo o mundo, indicando que estávamos instituindo uma política obrigatória de trabalho de casa para nossos locais de trabalho globais, exceto os trabalhadores locais essenciais”, disse Kurt DelBene, vice-presidente executivo em longo comunicado feito no blog da empresa. “A partir de hoje, depois de mais de um ano em que a maioria dos funcionários da Microsoft trabalhou remotamente, vários de nossos locais de trabalho em todo o mundo atingiram um estágio que atende ou excede os requisitos do governo para acomodar mais funcionários, enquanto muitos outros funcionários continuarão a trabalhar remotamente”.

A empresa com mais de 160 mil funcionários no mundo pretende, mesmo quando houver a reabertura completa dos seus escritórios, adotar a prática do trabalho híbrido, ou seja, parte home office, parte presencial.