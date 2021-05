Microsoft: hackers russos atacaram agência de ajuda humanitária americana

A Microsoft comunicou em seu blog oficial que observou uma série de ataques cibernéticos do agente Nobelium, um grupo hacker originário da Rússia, contra agências de governo, consultores e ONGs ligadas a trabalhos humanitários e direitos humanos. Os alvos foram 3 mil contas de e-mail em mais de 150 organizações diferentes. A maior parte dos ataques foram feitos em organizações americanas, mas outros 24 países também foram atacados. O ataque foi direcionado originalmente ao USAID, o órgão do governo americano encarregado de distribuir ajuda externa.

Daqui três semanas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, vão se encontrar, em Genebra. Em abril, o governo Biden tinha expulsado dez diplomatas russos por conta da interferência do Kremlin nas eleições americanas e ataques de hackers russos a agências americanas. No começo de maio, Biden chegou a dizer que hacker russos estavam por trás do ataque que paralisou o maior oleoduto do país.