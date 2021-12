Meta antecipa eleições no Facebook e Instagram

O ano nem virou ainda e o Facebook e Instagram já estão em clima das eleições de 2022. Desde sexta-feira, 10, toda postagem sobre as eleições começou a ser publicada acompanha de um selo automático que leva as pessoas para os sites e informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. É uma espécie de selo anti-fakenews. O Brasil é um dos primeiros países a ter este selo eleitoral. As plataformas da empresa de Marck Zuckerberg, que agora se chama Meta, já usaram esse dispositivo do selo informativo com a Covid.