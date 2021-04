Mesmo sem IPO, AgroGalaxy vai às compras

A AgroGalaxy, uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas do país, anunciou nesta quarta-feira, 7, que está comprando 30% do capital da empresa goiana Sementes Campeã por 12,3 milhões de reais, se tornando única acionista da empresa. Os outros 70% já tinham sido adquiridos em 2019. A empresa também anunciou que concluiu 100% a aquisição da Boa Vista, distribuidora de insumos no Mato Grosso do Sul, com o pagamento de 41,3 milhões de reais, além da integralização de ações ao sócio fundador da Boa Vista, equivalentes a 2,34% do capital social da empresa. A AgroGalaxy, que fatura 4,6 bilhões de reais por ano, ia fazer um IPO, em março, mas teve que adiar por conta da piora dos mercados.

Enquanto o IPO não acontece, a meta para o ano é focar na consolidação da expansão da empresa. “A efetivação da compra da Boa Vista e da Sementes Campeã vem de encontro a esse nosso objetivo, uma vez que reforçaremos nossa presença em dois estados relevantes na produção de grãos e de sementes”, diz Welles Pascoal, presidente da empresa. O principal sócio da AgroGalaxy é um dos fundos da Aqua Capital, que tem 650 milhões de dólares investidos no Brasil.