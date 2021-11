Mesmo com vacina e queda de mortes, cai a confiança do consumidor

VEJA Mercado | Abertura | 24 de novembro.

O dia começou com a notícia de que a confiança do consumidor caiu, segundo índice medido pela FGV. Apesar da vacinação e redução de mortes, o consumidor está preocupado com a inflação e um maior endividamento. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 1,4 ponto em novembro, para 74,9 pontos, menor marca desde abril. Os investidores também vão seguir atentos à PEC dos Precatórios, mas não há expectativa de grandes mudanças neste assunto no dia de hoje. O relator deve ler o texto e a votação é esperada apenas para quinta-feira.

No exterior, todos aguardam ansiosamente pela ata do Fomc, o comitê de política americano.