Mesmo com déficit global de peças, Tesla aumenta produção de carros

Mesmo com o déficit global de semicondutores que reduziu produção em diversas fábricas de automóveis, a Tesla informou que entregou 184 mil veículos em todo o mundo, batendo o recorde que tinha alcançado no último trimestre de 2020. A própria Tesla teve que reduzir produção de alguns modelos de seus carros elétricos durante o mês de fevereiro por conta da falta de chips no mercado mundial, mas o contratempo não afetou os números da empresa. O volume entregue de carros no primeiro trimestre é 2% maior do que o registrado até dezembro e o dobro se comparado ao primeiro trimestre de 2020, quando as fábricas fecharam por conta da pandemia.

O número divulgado pela Tesla também é maior do que os analistas previam para este primeiro trimestre, que estava em torno de 168 mil unidades. Parece que a empresa de Elon Musk está correndo para não perder espaço para Ford e Volkswagen, que estão entrando fortemente no mercado de veículos elétricos.