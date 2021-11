Mercado se anima com renascimento de Ilan Goldfajn

E segue a sina da ala política do governo de Jair Bolsonaro em torno da busca por um substituto para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois de sinalizações de que o atual economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não aceitariam substituir Guedes, membros do núcleo duro do Palácio do Planalto começaram a jogar outro nome na roda. Trata-se de Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central no governo de Michel Temer.

Provocados pelos burburinhos, entes do mercado se animaram com o “renascimento” de Ilan, que voltou a aparecer publicamente. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-presidente do Banco Central exortou preocupação com os movimentos para driblar o teto de gastos e criticou a paralisia em torno do andamento da agenda de reformas. Em setembro, Guedes indicou Ilan para uma diretoria no Fundo Monetário Internacional.