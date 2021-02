Mercado resiste em acreditar que a Eletrobras será privatizada

O governo até fez um aceno com a possibilidade de enviar uma Medida Provisória para acelerar a privatização da Eletrobras. Na agenda de Paulo Guedes, ministro da Economia, a elétrica é uma das quatro grandes estatais que precisam ser privatizadas esse ano. Mas investidores estão bem céticos quanto a isso.

A ausência do plano de privatizações na carta entregue por Arthur Lira (PP-AL), novo presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), novo presidente do Senado, a Jair Bolsonaro deixou todos desconfiados de que a eterna influência de deputados e senadores sobre as subsidiárias da Eletrobras vencerá mais uma vez. É fato que no jogo político para conseguir destravar essa privatização, o governo teria que dar tamanha contrapartida a esses parlamentares que, neste momento, seria vista como pornográfica.

