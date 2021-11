Mercado repercute sofrimento do governo no Senado e Covid na Europa

O mercado hoje deve repercutir a notícia do possível fatiamento da PEC das Precatórios no Senado. O governo já percebeu que pode não conseguir os votos necessários para aprovar a PEC da forma que chegou da Câmara. O fatiamento garantiria o pagamento do Auxílio Brasil a 400 reais. Os investidores também estão atentos às novas notícias de lockdowns na Europa por conta do crescimento do contágio do coronavírus. Parece notícia velha, mas não é. Existe uma real preocupação de uma quarta onda, espalhada especialmente entre os não-vacinados.

Nos fatos relevantes, o empresário Nelson Tanure fez a proposta de comprar toda a Alliar, uma rede de laboratórios de imagem.