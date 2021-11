Mercado repercute inflação no Brasil e no exterior

VEJA Mercado | Abertura | 12 de novembro.

Ainda voltado à divulgação de balanços das companhias, o mercado, hoje, também presta atenção nos resultados dos serviços abaixo do esperado, como divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os investidores repercutem no pregão desta sexta-feira, 12, a queda de 0,6% do volume dos serviços prestados no país em setembro em relação a outubro. O índice teve queda após cinco altas consecutivas. O mercado esperava mais uma alta, de 0,5%, mas os números foram depreciados pela pressão do preço dos combustíveis.

No cenário internacional, as interpretações não são claras. Enquanto os balanços das empresas seguem agradando os investidores, com mais de 80% das companhias do S&P divulgando resultados acima do esperado, a inflação recorde de 6,2% nos Estados Unidos continua preocupando o mercado.

Para diminuir a pressão inflacionária, os acionistas também esperam atentos pelas movimentações de possível venda de reservas de petróleo por parte do presidente americano Joe Biden, o que promete impactar os resultados da Petrobras. A Vale também deve estar na mira dos investidores, por conta da diminuição da demanda por minério de ferro, ainda mapeando a situação da gigantesca chinesa Evergrande.