Mercado preocupado com privatização da Eletrobras e commodities

VEJA Mercado | Abertura | 18 de novembro.

O dia nos mercados inicia-se sob a pressão de ontem. Depois de o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, admitir que um eventual atraso pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na primeira análise do processo de privatização da companhia pode atrapalhar os planos de concessão da empresa, a Câmara dos Deputados realiza audiência pública para discutir possíveis irregularidades envolvendo a venda da estatal.

A PEC dos Precatórios segue entre os assuntos relevantes para o mercado. Os senadores Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Alessandro Viera (Cidadania-SE) e José Aníbal (PSDB-SP) apresentaram um projeto de lei que retira os precatórios do arcabouço do teto de gastos excepcionalmente no ano que vem.

Noutra frente, os investidores estão de olho nas commodities. Os preços do minério de ferro e do petróleo oscilavam negativamente no pregão desta quarta-feira 17, com as sinalizações dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e Xi Jinping, da China, em torno da utilização de reservas de xisto, a apreensão com o recrudescimento da Covid-19 na Europa e uma perspectiva de desaceleração da siderurgia chinesa.