Mercado não reage bem a anúncio de que auxílio emergencial volta em março

O mercado financeiro digeriu mal à declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o auxílio emergencial voltará a ser pago em março. Nos primeiros 30 minutos a partir do momento em que foi dada a declaração, por volta das 14h, o Ibovespa perdeu mais de 1.000 pontos, caindo para 118.750 pontos — mas ainda no positivo. Pior foi o que aconteceu com os juros futuros, que caíam e passaram a subir, encarecendo a rolagem da dívida pública. O dólar, que já subia, acelerou a 5,41 reais. O mercado teme que a porta da irresponsabilidade fiscal possa estar sendo aberta.

