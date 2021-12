Mercado financeiro não vê a hora de o Congresso entrar em recesso

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 06/12 a 10/12.

O rali de fim de ano que os analistas prometiam para o último trimestre de 2021 na bolsa parece que vai ficar restrito ao último mês do ano. O risco fiscal se arrastou ao longo do segundo semestre e afundou o Ibovespa, que saiu da máxima histórica de 130 mil pontos para bater a mínima de 100 mil pontos em novembro. Após a aprovação da PEC dos Precatórios, contudo, o cenário se acalmou, e a melhora na percepção do mercado sobre os efeitos da variante ômicron nas economias globais também ajudou o Ibovespa a subir. “O fator que conta a favor do rali é a paralisação do Congresso a partir do dia 16. Tivemos o desfecho da PEC que fez a bolsa andar e, sem essa interferência, o mercado pode ficar mais positivo sim. Os ajustes para cima nas empresas devem se concretizar”, avalia Danilo Batara, sócio-fundador da Delta Flow Investimentos. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 2,56%, a 107.758 pontos. Em dezembro, a alta já é de 5,68%.

Entre os destaques, as duas companhias de maior peso no índice: Vale e Petrobras, que acumularam altas de 3,8% e 3,1% no período, sobretudo pela melhor semana do petróleo brent desde agosto –avanço de 7,5%, a 75,1 dólares o barril –, e pela expectativa de menos restrições na produção de aço na China para 2022. O setor de tecnologia também teve motivos para celebrar. O IPO do Nubank trouxe uma onda de otimismo para os bancos digitais que atuam no Brasil. Enquanto a fintech listada em Nova York acumulou alta de 28% nos dois primeiros dias de negociação por lá, seus pares Banco Pan e Banco Inter avançaram 13,9% 11,9% na semana por aqui. Já os “bancões”, decepcionaram. Santander, Itaú e Bradesco recuaram 4,8%, 4,1% e 3,5%, respectivamente. O dólar cedeu um pouco e fechou em queda de 1,2% na semana, a 5,613 reais. No ano, a valorização da moeda americana é de 8,2% frente ao real.