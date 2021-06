Mercado aposta em nova alta do PIB, alta da inflação e alta dos juros

VEJA Mercado Abertura, 21 de junho.

Depois de uma semana influenciada pela promessa de juros mais altos pelos bancos centrais, a bolsa está na expectativa de voltar aos 130 mil pontos nesta semana. Os mercados futuros dos Estados Unidos amanheceram subindo e o mercado europeu está revertendo perdas.

No Brasil, o Focus, boletim das expectativas do mercado compilado pelo Banco Central, aponta uma nova revisão para cima do PIB e o mercado espera que o ano feche com crescimento de 5%, era 4,85% na semana passada. Mas as expectativas também apontam para uma nova previsão de Selic a 6,5%, ante a previsão de 6,25% da semana anteriore, e inflação pressionada pode chegar a 5,9%.

Os investidores também estarão de olho na Medida Provisória da Eletrobras que voltou à Câmara e tem até esta terça-feira para ser aprovada. Os preços das commodities, em especial do petróleo e do minério de ferro, também podem dar a linha para as principais ações do mercado brasileiro. O petróleo sobe já ultrapassa os 73 dólares. Já o minério de ferro caiu para menos de 200 dólares

Nos fatos relevantes divulgados desde o fechamento de mercado na sexta-feira, destaque para a Meliuz que informou que contratou bancos para fazer uma nova oferta de ações.