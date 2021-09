Mercado adota cautela pelo 7 de Setembro com alerta da Embaixada americana

VEJA Mercado |Fechamento | 3 de setembro.

Baixa visibilidade. É assim que os analistas julgam o atual momento da bolsa de valores. Risco fiscal, crise hídrica, inflação, juros e, de pano de fundo, uma manifestação que promete estremecer ainda mais os laços entre o governo federal e o Judiciário. A tensão é tão grande que a embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta de risco aos cidadãos americanos sobre os protestos marcados para 7 de setembro “A embaixada aconselha cidadãos americanos a evitar áreas próximos das manifestações, já que até mesmo demonstrações pacíficas podem se tornar conflitivas”, disse em aviso nas redes sociais. A sinalização é mais um sinal de cautela para a bolsa. “Está no radar do mercado inteiro. Uma coisa é o brasileiro olhando para o 7 de setembro, outra é o investidor externo vendo a embaixada emitir um alerta para os cidadãos. Isso gera estresse no mercado como um todo”, diz Gianlucca Montuori, sócio da Acqua-Vero Investimentos.

O ambiente de incertezas é reforçado por uma reforma do imposto de renda polêmica que ainda teve reflexos no pregão desta sexta-feira. Os bancos, pagadores de dividendos que, de acordo com o texto, serão taxados em 15%, voltaram a recuar. Santander, Itaú e Bradesco fecharam em quedas de 1,37%, 0,57% e 0,49%, respectivamente. No lado das altas, destaque para o varejo. Magazine Luiza e Lojas Americanas subiram 4,94% e 4,15%, respectivamente. “Houve um recuo muito grande desses papéis. Hoje, o movimento é mais de recuperação do que alguma notícia ou fato relevante”, avalia Montuori. O dia teve ainda a divulgação dos números americanos de emprego, que vieram abaixo das estimativas, fator a ser considerado pelo Fed no momento de retirar os estímulos da economia norte-americana. O Ibovespa, que operou em baixa durante o dia, virou para o positivo na bacia das almas e fechou em leve alta de 0,22%, a 116.933 pontos.