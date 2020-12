Meio ambiente: JBS inicia transporte com veículos movidos a gás natural

A Friboi e a Seara, marcas da JBS, iniciaram um projeto piloto de carretas movidas a gás natural veicular (GNV). Com isso, a empresa estima uma redução de 15% nas emissões de CO₂ (dióxido de carbono) em comparação aos modelos movidos a diesel. Pela Friboi, o veículo se desloca diariamente entre as cidades de Andradina, Lins e São Paulo (SP), enquanto o da Seara pratica a rota de São Paulo a Duque de Caxias (RJ). Anualmente, o caminhão com GNV oferece redução de 7,6 toneladas de gases de efeito estufa, o que equivale às emissões geradas por quatro veículos de passeio ou o suficiente para dar uma volta ao redor do mundo por meio de um carro de passeio. Segundo a companhia, as carretas são 100% GNV e possuem oito cilindros de gás cada. São os primeiros veículos do tipo a chegarem ao país.