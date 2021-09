Mastercard aponta novo crescimento expressivo do e-commerce

Mesmo depois do boom do comércio eletrônico com a pandemia no ano passado, alguns setores continuam a crescer fortemente neste ano. O índice Mastercard SpendingPulse mostra que o e-commerce cresceu 34% em agosto comparado com o mesmo mês do ano passado. A alta foi puxada pelo setor de farmácias, que cresceu mais de 37%, e o de eletrônicos que saltou quase 80%. Em compensação os setores de vestuário, móveis e livrarias registraram queda nas vendas online. O de vestuário caiu quase 30%.