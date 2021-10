Mark Zuckerberg diz que é ilógico culpá-lo pela polarização

Depois de semanas ignorando as reportagens do Wall Street Journal sobre os vazamentos que mostram documentos que sugerem que o Facebook ignorou a segurança das pessoas para manter o próprio lucro, Mark Zuckerberg resolveu fazer uma extensa carta se defendendo. Basicamente ele diz que é ilógico acusar o Facebook de ignorar uma pesquisa que foi criada pela própria empresa, que se não se importassem com o combate a conteúdo prejudicial não iriam empregar pessoas dedicadas a isso, e, se a mídia social fosse culpada pela polarização por que em alguns países isso não acontece apesar do uso maciço das redes sociais. “O argumento de que promovemos deliberadamente conteúdo que deixa as pessoas zangadas pelo lucro é profundamente ilógico”, diz Zuckerberg porque segundo ele o Facebook ganha dinheiro com anúncios e os anunciantes dizem que não querem seus anúncio ao lado de conteúdo prejudicial ou irritante. A carta chega no dia seguinte que a empresa passou por um dos seus maiores apagões que deixou WhatsApp, Instagram e e o próprio Facebook fora do ar, no mundo inteiro.