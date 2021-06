Maridos nunca quiseram tanto dar presentes como neste Dia dos Namorados

Há dez anos, o Observatório Econômico da Universidade Metodista pesquisa os casais para entender as intenções de compra para o Dia dos Namorados. Neste ano, um dado chamou a atenção: os maridos nunca estiveram tão propensos a presentear suas esposas como agora. Cerca de 22% dos maridos querem presentear as esposas, no ano passado não chegava a 18%. Já os casais de namorados não andam na melhor fase em período de pandemia. Enquanto, no ano passado, o índice de namorados que presenteariam suas namoradas chegava a 32,8%, agora caiu para 30%. Mas por outro lado, os que vão presentear pretendem gastar mais. Na média, devem gastar 231 reais em um presente, contra 180 reais, no ano passado, auge da pandemia.