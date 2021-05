Marfrig paga mais de R$ 4 bi para ser maior acionista da BRF

A Marfrig comprou 24,23% das ações da BRF no mercado durante toda esta semana desembolsando cerca de 800 milhões de dólares, algo em torno de 4,3 bilhões reais ao câmbio de hoje. A operação foi confirmada pela BRF e Marfrig em comunicados ao mercado na noite desta sexta-feira, 21. Fontes próximas à Marfrig dizem que o valor foi considerado excelente, já que a BRF vinha se desvalorizando na bolsa nos últimos anos e estava valendo menos do que em 2019, quando as duas empresas chegaram a negociar uma fusão.

Com a operação, o frigorífico do empresário Marcos Molina passa a ser o maior acionista individual da BRF, com grande poder sobre a empresa. Apesar disso, a Marfrig diz que vai se restringir a uma gestão passiva e não vai convocar assembleia para alterar o Conselho de Administração ou combinar votos. O novo acionista chega com este discurso num momento em que havia uma grande insatisfação de alguns acionistas com a gestão de Pedro Parente, que está à frente do conselho da BRF desde 2018. De qualquer forma, num futuro breve, a Marfrig terá grande poder de voto na escolha da administração da companhia quando os mandatos acabarem.

A Marfrig atua no setor de carne bovina e a BRF é o maior cliente da companhia. A BRF por sua vez produz comidas prontas e seus frigoríficos atuam nos ramos de suínos e aves.

