Marfrig inicia 2021 limpando dívidas de curto prazo

A Marfrig, uma das principais empresas do agronegócio do país, está acelerando o processo para melhorar o perfil de sua dívida corporativa. Logo no início deste ano, vai fazer uma troca de dívida de curto prazo por títulos mais longos que poderá totalizar 1,25 bilhão de dólares (6,875 bilhões de reais). A companhia terminou o terceiro trimestre de 2020 com uma dívida líquida de 3 bilhões de dólares (16,5 bilhões de reais).

Durante 2020, o endividamento da Marfrig foi alvo de críticas por parte de alguns analistas. Apesar de o valor do terceiro trimestre ter ficado abaixo do pior cenário que havia sido projetado, a companhia passou a trabalhar para reduzir o endividamento e melhorar o perfil dos vencimentos dos títulos.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter