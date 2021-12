Márcio França quer colar selo de incompetente em Doria

O ex-governador de São Paulo, Marcio França, já está em campanha e cutucando a atuação João Doria à frente do governo de São Paulo: “Se formos no ritmo dele, vamos esperar mais de 50 anos”, disse ex-governador Márcio França em entrevista à TC Radio sobre o andamento de grandes obras no governo do tucano. França ainda falou sobre as privatizações da CPTM e Sabesp que não aconteceram: “Não acho que ele não faça porque não quer, mas porque não sabe fazer”.

E terminou cutucando a candidatura à presidência: “o Doria é um sujeito obstinado, tem uma carreira curta no cargo público. Ele não quer ser presidente, governador e afins; ele quer ser candidato. Ele sabe que numa eventual aliança com o Moro, ele junta o prestígio nacional de um candidato com a estrutura que ele tem de governador de SP para organizar a campanha”.