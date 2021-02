Marcas voltam a apostar nas lives para não perderem o Carnaval

Diferentemente de 2020, quando o carnaval deveria ter sido cancelado e não foi, o feriado mais festivo de 2021 foi adiado em seus principais palcos. Contudo, a data ainda está lá no calendário. E as marcas que sempre aproveitaram a ocasião estão tendo de rebolar pra conseguir aparecer. Por isso, decidiram apostar nas lives, as já tradicionais apresentações online. Há quem diga que o ápice delas já passou, mas carnaval é carnaval. Quem for aproveitar o alalaô virtual vai ser bombardeado de inserções de marcas de cerveja, como Brahma e Skol, de telecomunicações, como a Claro, e de carros — até os alemães da Audi entraram na folia. Será um grande aprendizado para os departamentos de marketing das empresas.

