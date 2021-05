Mandetta sobre Guedes: “o ministro da Economia não ajudou em nada”

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o ministro da economia não ajudou em nada enquanto ele esteve à frente da pasta na primeira fase da pandemia. “Ele só dizia: ‘já mandei o dinheiro, agora se vira lá, vamos tocar a economia’”, disse Mandetta durante seu depoimento na CPI da Covid-19 no Senado. O ex-ministro chegou a dizer que Paulo Guedes é um homem pequeno para estar no cargo de ministro da economia por conta da declaração de que Mandetta tinha saído com 5 bilhões de reais e não comprou vacina nenhuma, sendo que enquanto era ministro da saúde ainda não havia nenhuma vacina. De outro lado, Mandetta disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Netto, ligava, perguntava como estavam as coisas e enviava informações sobre o que ouvia do mercado. “Extremamente atencioso com impacto nas coisas públicas”, disse Mandetta.