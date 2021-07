Mais um indicador aponta para desaceleração da inflação

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado Abertura, 16 de julho.

Mais um indicador aponta para uma desaceleração da inflação. O IGP-10 divulgado na manhã desta sexta-feira subiu 0,18% na prévia de julho ante os mais de 2,3% de junho. Mesmo assim a inflação segue alta com acumulado de 34,61% em 12 meses. A inflação americana também tem preocupado os mercados, ainda mais depois que o presidente do Fed também deixou claro que ele está preocupado, o que acabou derrubando as bolsas ontem.

Nos fatos relevantes, a Duratex anunciou que agora vai se chamar DexCo e que vai investir 2,5 bilhões de reais nos próximos 3 anos. A Meliuz anunciou o preço do seu lançamento de ações e que vai captar cerca de 1,1 bilhão de reais, sendo 427 milhões de reais para investir na empresa e o restante vai para os acionistas. A Cruzeiro do Sul anunciou a compra do grupo universitário Moura Lacerda por 54 milhões de reais.