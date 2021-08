Mais um dia de pancadaria nos mercados?

VEJA Mercado abertura, 20 de agosto.

Nas redes sociais, os gestores dizem que já estão preparados para a pancadaria de novo que será esta sexta-feira. Caiu até quarta, subiu ontem, e a volatilidade do Ibovespa tornou o mercado uma montanha russa nesses dias. Risco fiscal, eleição antecipada, China crescendo menos que o esperado, variante delta, fim dos estímulos nos Estados Unidos, minério de ferro derretendo, tudo se misturou e o mercado nem teve tempo de absorver o bom desempenho dos balanços das empresas. Na semana, o Ibovespa cai 3% e fez o ano ficar no vermelho. O dólar saiu de 5,28 para para 5,42 reais ontem. Os mercados internacionais parecem mais cautelosos na manhã desta sexta-feira. Mas em Hong Kong, só pancadaria, com liquidação de ações de tecnologia depois do anúncio do governo de uma nova regulamentação sobre privacidade.

A prova de que o mercado não está para quem só quer brincar é que mesmo com as bolsas mundiais caindo, mesmo com Vale despencando, o que teoricamente puxaria toda a bolsa para baixo, o Ibovespa terminou em alta no pregão de ontem. Quem apostaria nisso?

Nos fatos relevantes, destaque para os fundos de Nelson Tanure comprando a rede de diagnósticos Alliar, interrompendo assim o movimento da Rede D’Or que estava também comprando as ações. Mas a Rede D’Or não para e anunciou a aquisição dos 20% que ainda faltavam na rede baiana Hospitais Aliança por 350 milhões de reais. Os Hackers que sequestraram o e-commerce das Lojas Renner. A BR Distribuidora que agora se chama Vibra.