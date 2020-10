Maia tenta acelerar reforma administrativa na Câmara

Um dos projetos mais importantes para abrir espaço no orçamento do país, a reforma administrativa, pode ganhar fôlego com a tentativa de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, de acelerar sua tramitação. Maia pediu a entidades, como o CLP, para adiantar os estudos que subsidiarão a discussão na Câmara. Nesta quinta-feira, 8, será lançada a Agenda Legislativa da Reforma Administrativa.

Será difícil aprovar a reforma ainda este ano. O calendário eleitoral estrangulou a agenda no Congresso e, provavelmente, o fim do ano será tomado pelas discussões do orçamento e do programa que substituirá o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família. Contudo, Maia quer deixar o caminho pavimentado para aprovar a matéria logo no início de 2021. Seu mandato acaba em 31 de janeiro.

