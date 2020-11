Magazine Luiza fecha parceria com a Globo para show da Black Friday

O Magazine Luiza se uniu à Globo para entregar uma grande festa às 22 horas do próximo dia 26, véspera da Black Friday. O evento reunirá nomes como Anitta, Zé Neto & Cristiano, Karol Conka, além de ser apresentado por celebridades globais como a atriz Taís Araújo e Luciano Huck. Para comandar o espetáculo, ninguém menos que Boninho. O diretor de produção é visto como peça-chave para o evento. Como será 100% virtual, sem plateia física nos estúdios da Globo, onde acontecerá a transmissão, o Magalu não quis errar. “A gente tem essa parceria com a Globo. O ponto não foi apenas o Boninho, e sim a equipe de produção do grupo dele, que já tem uma expertise para fazer isso”, explica Ana Paula, diretora de marketing da empresa. “Por isso, precisamos de uma estrutura e produção que entregue um show de qualidade, com entretenimento e vendas”, complementa.

Uma pequena plateia de 150 clientes poderá acompanhar a live virtualmente. Durante o evento, a varejista aproveitará para vender diversos produtos, num modelo semelhante ao de live commerce, que é popular na China. Engana-se, porém, quem pensa que só as categorias tradicionais farão parte da festa. “Queremos mostrar não só as categorias que já somos conhecidos, mas também as novas, como produtos de esportes, moda e beleza, que estão crescendo muito”, afirma ela. “A empresa está com mais de 5 bilhões de reais em produtos nos centros de distribuição, o que dá para nós uma garantia de que nós teremos muito anúncio com garantia de entrega”. Por meio do acordo com a Globo, a empresa assegurou a transmissão do evento no canal de televisão Multishow e no perfil de humor do veículo no YouTube, além da plataforma de streaming Globo Play e três inserções em rede aberta, na Globo, entre 23h e 0h.

