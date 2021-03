Magalu fecha 920 lojas por medidas de restrição

A Magazine Luiza está com 920 lojas fechadas em todo o país por conta de medidas de restrições estabelecidas por governos municipais e estaduais. Apesar de a pandemia do coronavírus estar neste momento no seu período mais grave, as ordens de restrições ainda não atingiram o pico do ano passado. A Magalu chegou a ficar alguns dias com todas as suas 1.300 lojas fechadas ao mesmo tempo. Os centros de distribuição seguem em operação para atender as encomendas do comércio eletrônico da empresa. Algumas lojas físicas também são transformadas em “dark stores”, virando pequenos centros de distribuição para fazer as entregas mais rapidamente aos consumidores.