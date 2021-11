Magalu dá 100% de cashback em compras de escritores negros

Para promover a venda de autores negros no Dia da Consciência Negra, clientes do Magazine Luiza encontrarão uma oferta atrativa no site da varejista. Neste sábado, 20 de novembro, a empresa vai dar 100% de dinheiro de volta por meio de seu programa de recompensa (ou cashback) àqueles que comprarem livros de autores negros. São 60 títulos selecionados, entre os quais Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, ganhador do Prêmio Jabuti 2020 de melhor romance literário, e 5ª ficção mais vendida no país, segundo ranking de VEJA. Outros destaques da lista são O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório; Cartas para Minha Avó, de Djamila Ribeiro; Racismo Estrutural, de Silvio Almeida e O Pequeno Príncipe Preto, por Rodrigo França.