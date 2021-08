Lula e Meirelles envolve mais desejo do que realidade

Sempre que indagado sobre um flerte — seja como ministro da Fazenda, seja como vice-presidente — com a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, Henrique Meirelles diz que não foi procurado. Atual secretário de Fazenda do governador de São Paulo, João Doria, Meirelles repete que conversa com seu partido, o PSD, para ser candidato ao Senado.

Aliados do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda afirmam que há muito mais de desejo do que fatos. Por ora, o nome de Meirelles aventado como parte da campanha do petista seria “wishful thinking do mercado”, que sonha que Lula traga alguém com histórico de respeito às contas públicas. Por ora, Lula, à frente nas pesquisas de intenção de voto, joga parado no campo da economia. De vez em quando, só o que Lula diz é que vai acabar com o teto de gastos.