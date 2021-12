Luiza Trajano é uma das mais influentes do mundo, segundo Financial Times

A empresária Luiza Trajano está mais uma vez no topo do mundo. Desta vez foi escolhida como uma das 25 mulheres mais influentes pelo poderoso jornal Financial Times. No perfil de apresentação da empresária, o jornal diz que ela não é muito conhecida fora do Brasil. Mas deveria ser por ser a empresária e líder social mais notável do país. “Trajano acredita no dever dos negócios de dar o exemplo em questões sociais e defendeu a igualdade de gênero e raça com paixão — notável em um país com grande desigualdade social e onde a elite empresarial costuma ser acusada de viver em um bolha”, diz o texto que a apresenta aos leitores. Ao Radar Econômico, Luiza disse sentir muita gratidão e muita responsabilidade por estar nesta lista. Há poucos meses, a empresária também já figurava na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo feita pela revista americana Time