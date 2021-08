Luiz Fux, presidente do Supremo, vai salvar governo Bolsonaro

Em meio aos embates institucionais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vai salvar o governo Bolsonaro. O ministro sinalizou hoje que a solução dos precatórios pode vir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que seja imposta, via Judiciário, uma limitação às despesas com o pagamento dos precatórios. Fux disse, em evento da XP, que a solução ainda é embrionária, mas deverá se concretizar. O Supremo, desta forma, vai salvar o governo de várias formas. O governo não terá desgaste para aprovar uma emenda à Constituição autorizando parcelamento dos pagamentos. O mercado financeiro não poderá dizer que o governo está dando calote nos precatórios ao propor este parcelamento. O Orçamento para aumentar Bolsa Família, bem em ano eleitoral, é preservado. E ainda, de tabela, preserva o Orçamento para as emendas de parlamentares, que o governo usa para distribuir para sua base política no Congresso e que é cobiçado em ano de eleições.

O problema dos precatórios se deu quando a equipe econômica ficou sabendo que teria que incluir quase 90 bilhões de reais no Orçamento de 2022 para pagar precatórios. Para não estourar o teto de gastos, teria que tirar de outras linhas do Orçamento. O próprio ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, saiu em defesa do governo dizendo que não poderia ser culpado de furar teto por uma despesa que vem por determinação do Judiciário.