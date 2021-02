Lira promete enviar reforma administrativa para CCJ nesta terça

O novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prometeu enviar o projeto da reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira, 9. A CCJ é a última comissão antes de a matéria ir para votação no Plenário da Casa. “Estarei encaminhando amanhã para a CCJ a reforma administrativa como o primeiro pontapé para a discussão dessa matéria. Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário”, afirmou em uma rede social. É um sinal extremamente positivo de que as reformas podem andar.

