Lira pressiona para votar reforma tributária nesta quarta-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com o relator da reforma do imposto de renda, Celso Sabino, estão articulando para tentar votar ainda nesta quarta-feira a reforma do imposto de renda. Lira está fechando acordo com oposição e governistas e promete votar. Ele quer entregar alguma reforma significativa e faz questão de aprovar a tributação de dividendos, com discurso de que estará tributando mais ricos. O setor produtivo tenta barrar o projeto alegando que a reforma aumenta a carga tributária das empresas e os estados e municípios estavam contra porque vão perder arrecadação.