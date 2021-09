Lira: Petrobras precisa lembrar que seus acionistas são os brasileiros

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma declaração na noite desta segunda-feira, 13, que poderá mexer com os papéis da empresa na bolsa de valores. Ele partiu para o ataque aos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha dizendo que a Petrobras precisa lembrar que seus acionistas são os brasileiros. Os fundos estrangeiros, que possuem ações da estatal, podem não gostar muito desse tipo de discurso. Mas vale contextualizar que Lira fez o comentário em sua rede social para dizer que a estatal será ouvida na Comissão Geral para explicar o peso dos preços da empresa no bolso de todo mundo. A Petrobras já tem o discurso pronto, inclusive já explicitado em campanha publicitária divulgada na semana passada, de que a maior parte dos preços é composta por ICMS, imposto que é cobrado pelos estados. Ou seja, ao fim do dia a culpa poderá recair sobre os governadores.