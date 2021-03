Lira oferece relatoria do orçamento a deputado impedido de ser relator

Muitos parlamentares que falam com o deputado Domingo Neto (PSD-CE) não conseguem entender sua euforia. Ele recebeu a promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que será o relator do orçamento de 2022 na Comissão Mista de Orçamento (CMO). O problema que estes parlamentares enxergam é que o regimento interno da Câmara não permite que um mesmo congressista assuma a relatoria do orçamento por mais de uma vez numa mesma legislatura. Neto foi o relator do orçamento de 2020. É provável que, mesmo que Lira dê um jeito para colocá-lo nessa cadeira, haverá objeção por parte de outros parlamentares.

Para fechar o assunto, a presidência da CMO deve ficar com a senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

