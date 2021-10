Lira abre caminho para discussão de Bolsa Família fora do teto de gastos

Atualizado em 18 out 2021, 21h52 - Publicado em 18 out 2021, 21h48

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mudou o discurso e abriu caminho para a discussão de um Bolsa Família fora do teto de gastos. Em entrevista que foi ar no Amarelas On Air, da Veja, nesta segunda-feira, 18, Lira disse que não se pode só pensar em teto de gastos em detrimento da população que vive na pobreza. “Todo aspecto social nos preocupa muito. Não podemos pensar só em teto de gastos, responsabilidade fiscal, e a Câmara tem feito isso, o Congresso tem feito isso, em detrimento de uma população que está muito machucada com o rebote da pandemia, com o processo inflacionário, que é mundial, com a questão da energia. Isso tem machucado muito a população que está abaixo da linha da pobreza.” Até pouco tempo, em eventos do mercado financeiro, o discurso de Lira era firme de que o Congresso não deixaria de respeitar o teto de gastos.

Como contou o Radar Econômico, há dez dias, o Planalto já costura uma forma de turbinar o Bolsa Família no ano eleitoral por meio de uma possível prorrogação do auxílio emergencial, fora do teto dos gastos.

