Lira manobra e deputados no exterior poderão votar PEC dos Precatórios

Depois de garantir que a votação da PEC dos Precatórios seria apenas presencial, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se movimentou para “dizer agora o oposto do que disse antes”. O presidente manobrou para dispensar o registro biométrico para a votação do texto, caríssimo ao Palácio do Planalto e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e liberar deputados em missão no exterior ou em outros estados para votar o projeto. O texto é tido como crucial para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de 400 reais.

Na prática, Lira permite que deputados que estão no exterior e fora de Brasília votem na matéria. Lira movimentou-se durante todo este dia 3 em torno de quórum confortável para a apreciação do texto, sem sucesso. O registro poderá ser feito pelos sistemas remotos da Casa. Com isso, Lira aglutinou mais 21 deputados autorizados a estar no exterior, que poderão votar remotamente.

Como mostrou o Radar Econômico, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), abordou deputados dizendo que, sem a aprovação da PEC, o governo não consegue garantir o pagamento de emendas impositivas no ano que vem. Ele não havia, porém, garantido a presença de algo em torno de 460 deputados, o calculado como ideal para dar vazão à proposta. O governo precisa de 308 votos favoráveis e não conta com o apoio da esquerda, como se aventava anteriormente.

Os parlamentares autorizados a ir para o exterior (entre os compromissos, para a Cúpula do Clima, a COP26, em Glasgow) são Paulo Ganime (Novo-RJ), Joência Wapichana (Rede-RR), Alessandro Molon (PSB-RJ), Zé Airton (PT-CE), Nilto Tatto (PT-SP), Zé Silva (Solidariedade-MG), Rodrigo Agostinho (PSB-SP), Gaguim (Podemos-TO), Paulo Bengston (PTB-PA), David Soares (DEM-SP), Carlos Veras (PT-PE), Arthur Maia (DEM-BA), Carla Zambelli (PSL-SP), Aliel Machado (PSB-PR), Vivi Reis (PSOL-PA), Marco Feliciano (PSC-SP), Zé Rocha (PL-BA), Alceu Moreira (MDB-RS), Tabata Amaral (PDT-SP), Bacelar (Podemos-BA) e Abílio Santana (PL-BA).

Diferentemente do publicado anteriormente pelo Radar Econômico, Lira autorizou que deputados que haviam sido liberados para viagem ao exterior e em compromissos oficiais em outros estados votassem a PEC dos Precatórios, e não todos os parlamentares que estão fora de Brasília. A reportagem foi atualizada.