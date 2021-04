Lira joga mais uma vez a bomba do Orçamento para o governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, jogou mais uma vez a bomba do Orçamento maquiado aprovado no Congresso Nacional para o colo do governo. Em publicação nas redes sociais, em que aparentemente critica Rodrigo Maia, seu antecessor, Lira acaba mandando um recado ao governo sobre os acordos fechados com o Congresso. “ Agora depois de aprovado com amplo acordo que incluiu o governo, as críticas são injustas e oportunistas, cabendo ao governo propor soluções que atendam às demandas acordadas durante a votação, respeitando todos os limites legais e o teto de gastos.”

O governo tem um problemão porque fechou acordo para aprovar um Orçamento que não contempla recursos suficientes para pagar despesas obrigatórias. Mesmo assim, nos tais acordos, foram incluídas emendas parlamentares que destinam recursos para obras em diversas regiões do país. O próprio ministro Paulo Guedes já admitiu em público que tais acordos existiram e chegou a dizer que Lira tinha razão de ficar chateado. O problema para o governo é que, sem dinheiro para pagar o que é obrigatório, pode incorrer em crime de responsabilidade fiscal.

