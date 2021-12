Lira já joga votação do Orçamento para próxima semana 

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Quem esperava que o ano já acabasse nesta semana, vai ter que esperar mais um pouco. A votação do Orçamento de 2022, que permite que o Congresso encerre o ano, deve acontecer somente na segunda ou terça-feira da próxima semana. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a votação para escolha de ministro do TCU no Senado acabou atrasando a apreciação de vetos presidenciais, que deve ocorrer somente na sexta-feira. O orçamento só pode ser votado após a apreciação dos vetos. Para esta semana, Lira diz ainda que há possibilidade de entrar Refis e a lei dos jogos na pauta.

