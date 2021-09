Lira está disposto a negociar qualquer ponto da reforma administrativa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai se reunir nesta tarde de terça-feira, 21, com líderes da base e da oposição para tentar aparar arestas e chegar a um acordo para votar a reforma administrativa na Comissão Especial que analisa o tema. Segundo fontes próxima ao deputado, não tem nenhum ponto que não possa ser negociado. A negociação vai ser nos moldes do acordo costurado para aprovar a reforma do imposto de renda, que levou toda a oposição junta.

Na pauta dos líderes está, entre outras coisas, a paridade policial, o foro privilegiado e a inclusão do Judiciário. A aprovação na Comissão é essencial para emplacar o projeto no plenário da Câmara. De qualquer forma, a partir de quinta-feira, 23, o assunto já pode ser apreciado pelo Plenário mesmo que a Comissão não tome uma decisão. O regimento interno da Câmara prevê que o assunto pode ir a Plenário depois de 40 seções desde a instalação da Comissão.