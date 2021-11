Lira diz que vai votar Refis, mesmo com Senado descumprindo acordo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a alfinetar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por conta da reforma do imposto de renda. Em evento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) nesta segunda, 22, e ainda em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Lira disse que o senado não cumpriu acordo ao não votar o imposto de renda como havia sido combinado. No tal acordo, Lira prometeu votar o Refis. Ele garante que o Refis ele vai votar. Já a reforma do imposto de renda não parece que vai andar como já sinalizou o relator do texto, senador Angelo Coronel.

Mas Lira ainda deu outra alfinetada em Pacheco ao dizer que acredita que a possível candidatura de Pacheco à presidência da República interfere na função de presidente do Senado.